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إيران: السعودية تمول انتحاريين من دول الجوار لتنفيذ عمليات إرهابية
وزير الأمن الإيراني محمود علوي

إيران: السعودية تمول انتحاريين من دول الجوار لتنفيذ عمليات إرهابية

2017-06-15 12:34:47
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أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي، اليوم الخميس، القضاء على “خليتين إرهابيتين” في جنوب شرق البلاد وشمال غربها، متهما السعودية بـ “تمويل الخلايا الإرهابية” ضدّ بلاده.

وقال علوي وفق ما نقلت عنه وكالة “إرنا” الرسمية، بحسب “روسيا اليوم”: “إنه تم أمس الأربعاء القضاء على خليتين إرهابيتين في جابهار (جنوب شرق) وكردستان (غرب)”.

وأضاف أنه خلال العملية في جابهار بمحافظة سيستان بلوشستان في جنوب شرق إيران “تم اعتقال خمسة إرهابيين فيما قتل اثنان آخران” مشيرا أيضا إلى مقتل عنصر في الاستخبارات.

كما أفاد “باعتقال إرهابي تونسي جاء إلى البلاد لتنفيذ عملية تفجير”، مشيرا إلى أن هذه الخلية كانت تعتزم مهاجمة أحد المعسكرات.

وذكر الوزير الإيراني أن اثنين من المعتقلين الخمسة هم من “دولة مجاورة” إلا أنه لم يكشف عن اسمها.

وقال علوي: “نعتبر السعودية ممولة للخلايا الإرهابية” مضيفا: “لدينا معلومات عن أن كثيرا من الأفراد من دول جارة أصبحوا عملاء (للسعودية) للقيام بعمليات انتحارية في إيران”.

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