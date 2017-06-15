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بوتين: روسيا ستحمي أراضيها بكل الوسائل في حال تعرض القرم للتهديد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا ستحمي أراضيها بكل الوسائل في حال تعرض القرم للتهديد

2017-06-15 12:11:58
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه في حال ظهور أي خطر يهدد أمن شبه جزيرة القرم، فإن روسيا ستحمي أراضيها بكل الوسائل المتوفرة.

وقال بوتين -في حديث أوردت مقتطفات منه وكالة أنباء “سبوتنيك” اليوم الخميس- :”بعد أن أصبحت القرم جزءا متكاملا من الأراضي الروسية، تغير موقفنا من هذه الأراضي جذريا، وفي حال رأينا خطرا يهدد أراضينا، والقرم هي أرضنا، فإننا كأية دولة أخرى سنحمي أراضينا بكل الوسائل المتوفرة لدينا”.

وفي معرض حديثه عن العلاقات مع حلف “الناتو”، أشار بوتين إلى أن الحلف يمثل خطرا، موضحا أن هذا الخطر يتمثل في نشر بنيته التحتية العسكرية وأنظمة الدفاع الصاروخي بالقرب من حدود روسيا.

وأضاف :”الولايات المتحدة تعزز نفوذها في دول شرق أوروبا، لأنها لا تزال ترى أن المعادلة تتمثل مع روسيا بدلا من الاتحاد السوفيتي السابق”. وأشار إلى أن هذا الأمر سينتهي عاجلا أم آجلا لأن روسيا لا تمثل أي تهديد لا على دول البلطيق ولا على دول شرق أوروبا، ناهيك عن الدول البعيدة في أوروبا الغربية.

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