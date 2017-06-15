أكد السفير محمد مرسي عوض أخر سفير مصري في قطر قبل قرار المقاطعة، أن مصر والعديد من الدول العربية قد مارست سياسة “النفس الطويل” مع قطر، موضحا أن مصر لم تغلق الباب أمام أي فرص لتحسين العلاقات مع الدوحة.

وأعلن مرسي من خلال لقاءه ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الخميس، أن مصر قد عبرت عن رفضها لسياسات القيادات القطرية في أعوام 2013 و2014، مشيرا إلى أنه قد قوبل ذلك بتفهم من القيادة القطرية.

وأضاف أن من أبرز الملاحظات المصرية هي رفض التدخل القطري في الشأن المصري واستضافة بعض العناصر المتطرفة الصادر ضدهم أحكم قضائية، والنهج الإعلامي المعادي لمصر من قبل قناة الجزيرة.