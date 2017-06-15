تواصل النجمة رانيا فريد شوقي، تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل “قصر العشاق” بشكل مكثف، والتي تصل لنحو 18 ساعة يوميا نظرا لأنها بدأت متأخرا في تصوير مشاهد دورها، ومن المقرر أن تنتهي رانيا من تصوير مشاهدها بالكامل يوم الأحد المقبل في إحدى الفيلل بمنطقة المريوطية.

وعبرت عن سعادتها واعتزازها بالتعاون مع المخرج أحمد صقر ونخبة من عمالقة الفن : عزت العلايلي وفاروق الفيشاوي وبوسي وسهير رمزي،لافتة إلي أن المسلسل رغم عرضه وسط كم هائل من الأعمال الدرامية إلا أنه حقق نجاحا كبيرا، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

“قصر العشاق” تأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد صقر وبطولة عزت العلايلي وفاروق الفيشاوي وبوسي وسهير رمزي وكمال أبو رية وأحمد وفيق وميسون أبو أسعد .

وتدور أحداث المسلسل فى إطار سياسى حول مجموعة من الأحداث الحياتية التى وقعت أثناء العقدين الأخيرين، بالإضافة إلي مجموعة من الجرائم والتي يتم كشف لغزها بعد ذلك، كما يوجه العمل رسالة مفادها أن الحياة يجب أن تستمر مهما صادفنا من مشاكل، وتجسد رانيا خلال أحداثه شخصية صحفية ورغم شخصيتها القوية يجبرها أهلها على الزواج من رجل أعمال كبير في السن.