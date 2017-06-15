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ناهد السباعي تؤدي العمرة مع والدتها
ناهد السباعي

ناهد السباعي تؤدي العمرة مع والدتها

2017-06-15 12:03:19

نشرت الفنانة ناهد السباعي على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة لها ووالدتها ناهد فريد شوقي، وتؤديان سويًا العمرة.
وعلقت «السباعي» على الصورة قائلة: «مكة، العمرة، البيت الحرام، مكة المكرمة».

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