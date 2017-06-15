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الطائرات الحربية تشكل نصف الصادرات العسكرية الروسية
طائرات روسية

الطائرات الحربية تشكل نصف الصادرات العسكرية الروسية

2017-06-15 12:07:27
متابعات

أكدت شركة “روس أوبورون إكسبورت” المتخصصة بتصدير واستيراد المنتجات العسكرية أن الطائرات الحربية تشكل أكثر من 40% من إجمالي الصادرات العسكرية الروسية خلال السنوات الـ5 الماضية.

وأوضح ألكسندر ميخييف المدير العام لـ”روس أوبورون إكسبورت” - حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم /الخميس/ - أن الشركة وقعت العام الماضي نحو ألف عقد لتصدير الأسلحة والمعدات، مشيرا إلى أن أكبر العقود بينها تتعلق بمجال الطيران.

وجدير بالذكر أن تصريحات ميخييف هذه جاءت عشية المعرض الدولي للطيران والفضاء Paris Airshow-2017 الذي سيجري في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة ما بين 19، و25 يونيو الحالي.

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