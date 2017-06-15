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رئيس فنزويلا يتوعد زعماء المعارضة بالسجن "لإغوائهم الشباب بالمخدرات"
الرئيس الفنزويلي الجديد نيكولاس مادورو

رئيس فنزويلا يتوعد زعماء المعارضة بالسجن "لإغوائهم الشباب بالمخدرات"

2017-06-15 12:04:54
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توعّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، زعماء المعارضة بالسجن؛ “لإغوائهم الشباب بمواجهة الشرطة مقابل إمدادهم بالمخدرات”، وذلك بعدما أسفرت احتجاجات قاموا بها في البلاد عن إصابة 28 شخصا.

وحمّل مادورو المعارضين - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - ومن بينهم حاكم ولاية ميراندا هنريك كابريليس، مسؤولية وقوع 68 قتيلاً سقطوا جراء اندلاع الاحتجاجات في أبريل الماضي.
وكان كابريليس قد خسر الانتخابات الرئاسية أمام مادورو عام 2013 بفارق ضئيل، وصدر مؤخرًا قرارا يحظر ترشحه مرة أخرى لمدة 15 عاماً.

وتشهد فنزويلا منذ عدة أشهر موجة احتجاجات عنيفة اندلعت عقب محاولة فاشلة قامت بها المحكمة العليا، الموالية لمادورو، لتجريد الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة من سلطاتها.

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