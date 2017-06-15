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بالفيديو.. مفاجأة بشأن فتاة سعودية ظهرت بصحبة شباب في نهار رمضان
الشرطة السعودية

بالفيديو.. مفاجأة بشأن فتاة سعودية ظهرت بصحبة شباب في نهار رمضان

2017-06-15 12:00:57
متابعات

تمكنت شرطة الرياض من ضبط فتاة سعودية، ظهرت في مقطع فيديو بصحبة مجموعة من الشباب تمارس التفحيط في الرياض وترتدي ملابس غير مناسبة، وكشفت أنها لازالت في سن المراهقة ولم يتجاوز عمرها 17 عاما.

وأصدرت الشرطة بيانا قالت: “إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه مجموعة من الشباب ترافقهم فتاة بالتجمهر، أثناء مخالفة أحدهم لنظام المرور وممارسة التفحيط وتصوير آخر وتوثيق المخالفة، وبالنظر إلى جملة المخالفات والتجاوزات التي ظهرت في المقطع، صدرت التوجيهات بضبط أطرافه لتطبيق النظام بحقهم”.

وأضاف البيان: “إن الفرق السرية لمرور منطقة الرياض تمكنت من تحديد زمان ومكان التصوير صبيحة الثاني من رمضان، غرب العاصمة الرياض، وضبط مصور المقطع مواطن يبلغ من العمر 23 عاما وإيقافه”.

وأضاف: “في وقت لاحق تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، من ضبط الفتاة وهي مواطنة تبلغ من العمر 17 عاما، تم إيداعها دار رعاية الفتيات، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، لإكمال اللازم حسب الاختصاص وجار العمل على ضبط قائد المركبة المخالف”.



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