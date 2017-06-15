تستأنف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الخميس، مفاوضاتها مع الحزب الديموقراطي الوحدوي الأيرلندي الشمالي، من أجل استعادة الغالبية المطلقة في البرلمان وتشكيل حكومة تلتزم بالجدول الزمني لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، غداة حريق الأربعاء في لندن آخر مساعيها.

وبعدما خسرت غالبيتها المطلقة في الانتخابات التشريعية في 8 يونيو التي لم تفز فيها سوى بـ318 مقعدًا، اضطرت ماي إلى السعي للتحالف مع هذا الحزب الأيرلندي الشمالي الصغير، الذي سيتيح نوابه العشرة لها أن تبلغ الغالبية المطلوبة في البرلمان والمتمثلة بـ326 مقعدًا.

وقال ناطق باسم الحزب الوحدوي إن “المفاوضات الجارية منذ عدة أيام متواصلة، لكن أعتقد أن ما حصل في لندن سيترك أثرًا على الأرجح”، في إشارة إلى الحريق الكبير الذي التهم برجًا سكنيًا في غرب لندن ليلًا موقعًا 12 قتيلًا على الأقل و78 جريحًا.

عقد أول لقاء بين تيريزا ماي وزعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي أرلين فوستر بعد ظهر الثلاثاء، دون التوصل إلى اتفاق على الرغم من محادثات وصفتها رئيسة الوزراء بأنها “مثمرة”.