مادلين طبر: ماجي أبو غضن تتربع بـ"كاراميل" على عرش الدراما2017-06-15 12:01:17
أعربت الفنانة مادلين طبر عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل الإذاعي “أبو زعيزع يتحدى خوفو”، وبالتعاون مع الفنان أحمد بدير، والمؤلف محمد السيد عيد، والمخرج أمجد أبو طالب.
وأكدت مادلين طبر، في حوار للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط، حرصها على التنوع في الأدوار التي تجسدها على شاشة السينما والتليفزيون، والاهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بالمشاهد التي تقوم بتصويرها، مشيرة إلي أن النجاح الذي حققته يحملها مسئولية اختياراتها الجديدة، لافتة إلي أنه على الرغم من خروج مسلسليها “السلطان والشاه” و”الضاهر” من السباق الرمضاني إلا أنه قد يكون عرض العملين في موسم آخر أمرا مفيدا من أجل إتاحة الفرصة لجمهور المشاهدين لمشاهدتهما بعيدا عن الكم الهائل من الأعمال الدرامية التي يتم عرضها خلال الشهر الكريم.
وقالت مادلين، لم أتردد في الموافقة على المشاركة في المسلسل الإذاعي “أبو زعيزع يتحدى خوفو”، وخاصة أن الجمهور يحرص على سماع المسلسلات الإذاعية خلال الشهر الكريم وأصبحت تلك الأعمال تقليدا رمضانيا”، ولفتت إلي أن مسلسل “أبو زعيزع يتحدى خوفو” تدور أحداثه في قالب كاريكاتوري كوميدي، حيث يسلط الضوء على أهم القضايا الشائكة فى حياتنا المعاصرة و”خوفو” الذى قرر أن ينزل الشارع المصري، موضحة أنها تجسد شخصة مفتشة الأثار “شيماء”.
وذكرت أنها سبق وأن شاركت بصوتها في بطولة مسلسلات كارتونية مثل “مادلين طبر في كالميرو”، “مادلين طبر في الرحالة الصغير”، وأن هذه الأعمال تمت دبلجتها وتصميم الكرتون الخاص بها في استوديهات أردنية، لافتة إلي أن تلك الأعمال أظهرت قدرتها على التلاعب بنبرات الصوت لتقمص شخصيات مختلفة الأعمار من 4 سنوات إلى 10 سنوات من صوت صبي إلى صوت فتاة”.
وأضافت: “هذه القدرة الصوتية ترجع من أيام دراستي الاعلامية حيث كنت أعد نفسي للعمل في مجال الاعلام والصحافة ولم يكن لي يكن يخطر لي على بال أن ألتحق بعالم التمثيل.. من مقاعد الدراسة الجامعية كنت أقوم بجولات باستوديوهات الاذاعة وعمل تسجيلات كتمارين مع كبار أساتذة الإعلام والاذاعيين ومن هنا في كل عام في رمضان أسعى بشدة لبحث أهم العروض الإذاعية التي أتلقى عرضا للمشاركة فيها، واختار عملا إذاعيا لكي أستمر في ذلك الشوق لتلك الطالبة الجامعية الاعلامية مادلين وأعبر من صوتي بكل أحاسيسي عن الشخصية”،لافتة إلي أنه يصعب أن يغيب الفنان الذي اعتاد على الأعمال الإذاعية عن جمهوره، مؤكدة أن الأعمال الإذاعية تتطلب قدرة صوتية مميزة لتقمص أي شخصية.
وعن الأعمال الدرامية التي تخوض السباق الرمضاني لهذا العام، قالت مادلين إنني أحرص دائما على متابعة الزعيم عادل إمام خلال الشهر الكريم، مشيدة بأداء الفنانة هالة صدقي في مسلسل “عفاريت عدلي علام”.
وأثنت على مسلسل “كاراميل” الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، لافتة إلي أن الفنانة ماجي أبو غضن استطاعت خطف الانتباه إليها لتتربع بالعمل على عرش الدراما لهذا العام.
وأشارت إلي أن السباق الرمضاني لهذا العام افتقد لمشاركة النجم الكبير يحيي الفخراني الذي يتسم أداؤه بالمصداقية، معربة عن أملها في التعاون معه خلال الفترة المقبلة، قائلة: “أفتقد إلى “الفخراني” ومتشوقة للتعاون معه”، ووصفت في الوقت ذاته المخرج شادي الفخراني، بأنه مبدع شديد الخصوصية، ومتمكن في نقل الأجواء.. أي أنه يصنع مناخا في الدراما وينقل المشاهد عليه.
وعبرت مادلين عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عن دورها في مسلسل “أوراق التوت” والذي يتم عرضه هذا العام، مشيرة إلي أن العمل عبارة عن فانتازيا تاريخية”.
-
الإمارات: أمريكا تمنعنا من التصعيد ضد قطر
كشف السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، عن أن الولايات المتحدة هي من تحد وتحجم من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج ضد قطر. وقال العتيبة في تصريحات ...Wed, 14 Jun 2017 09:05:21 GMT
-
فرار جماعي لعشرات النزلاء من أحد السجون بإندونيسيا
فر عشرات السجناء، اليوم الأربعاء، من أحد السجون المكتظة بجزيرة سومطرة الإندونيسية بعدما تسببت الفيضانات في انهيار أحد جدران السجن. وأوضح رئيس الشرطة المحلية ...Wed, 14 Jun 2017 11:13:24 GMT
-
تفجير انتحاري يستهدف مجموعة منشقة عن «طالبان»
استهدف تفجير انتحاري بسيارة مفخخة، مجموعة منشقة عن حركة “طالبان” في إقليم “هلمند” جنوب أفغانستان اليوم الأربعاء. ونقلت وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية، عن عمر ...Wed, 14 Jun 2017 08:55:33 GMT
-
هواوي ضمن أفضل 50 علامة تجارية في قائمة "Brandz" في 2017
أظهر التقييم السنوي لأعلي 100 علامة تجارية قيمة حول العالم هذا الاسبوع والصادر مؤخراً عن WPP العالمية، أن شركة هواوي شهدت ارتفاع في قيمة علامتها التجارية ليصل الي 20.388 ...Wed, 14 Jun 2017 12:00:38 GMT
-
معلومات الوزراء: لا زيادة بأسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ ...Wed, 14 Jun 2017 11:13:24 GMT
-
انتحار طالبة بالثانوية العامة بعد امتحان الجبر في كفر الشيخ
شهدت امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت طالبة بلجنة مدرسة محمد فريد بمدينة دسوق، على الانتحار لصعوبة مادة الجبر والهندسة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
-
رفع «علم اليونان» على سفارة مصر في قطر
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق، أن اللجنة القنصلية في قطر تعمل من مقر السفارة المصرية كما هي. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم رفع علم ...Tue, 13 Jun 2017 11:09:44 GMT
-
السيسي : "دولتنا دولة قانون"
نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهامات بعدم مراعاة مبادئ دولة القانون والتضييق على المعارضة وإعاقة وسائل الإعلام الناقدة في بلاده ، مستبعدا تطور الأزمة بين ...Wed, 14 Jun 2017 10:57:18 GMT
-
100 فعالية متنوعة في الدورة الـ11 لسوق عكاظ
قالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية إن الدورة الحادية عشرة لسوق عكاظ الشهر القادم ستشهد أكثر من 100 فعالية متنوعة، فيما وضع الأمير بدر بن عبد المحسن ...Thu, 15 Jun 2017 02:49:59 GMT