أعربت الفنانة مادلين طبر عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل الإذاعي “أبو زعيزع يتحدى خوفو”، وبالتعاون مع الفنان أحمد بدير، والمؤلف محمد السيد عيد، والمخرج أمجد أبو طالب.

وأكدت مادلين طبر، في حوار للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط، حرصها على التنوع في الأدوار التي تجسدها على شاشة السينما والتليفزيون، والاهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بالمشاهد التي تقوم بتصويرها، مشيرة إلي أن النجاح الذي حققته يحملها مسئولية اختياراتها الجديدة، لافتة إلي أنه على الرغم من خروج مسلسليها “السلطان والشاه” و”الضاهر” من السباق الرمضاني إلا أنه قد يكون عرض العملين في موسم آخر أمرا مفيدا من أجل إتاحة الفرصة لجمهور المشاهدين لمشاهدتهما بعيدا عن الكم الهائل من الأعمال الدرامية التي يتم عرضها خلال الشهر الكريم.

وقالت مادلين، لم أتردد في الموافقة على المشاركة في المسلسل الإذاعي “أبو زعيزع يتحدى خوفو”، وخاصة أن الجمهور يحرص على سماع المسلسلات الإذاعية خلال الشهر الكريم وأصبحت تلك الأعمال تقليدا رمضانيا”، ولفتت إلي أن مسلسل “أبو زعيزع يتحدى خوفو” تدور أحداثه في قالب كاريكاتوري كوميدي، حيث يسلط الضوء على أهم القضايا الشائكة فى حياتنا المعاصرة و”خوفو” الذى قرر أن ينزل الشارع المصري، موضحة أنها تجسد شخصة مفتشة الأثار “شيماء”.

وذكرت أنها سبق وأن شاركت بصوتها في بطولة مسلسلات كارتونية مثل “مادلين طبر في كالميرو”، “مادلين طبر في الرحالة الصغير”، وأن هذه الأعمال تمت دبلجتها وتصميم الكرتون الخاص بها في استوديهات أردنية، لافتة إلي أن تلك الأعمال أظهرت قدرتها على التلاعب بنبرات الصوت لتقمص شخصيات مختلفة الأعمار من 4 سنوات إلى 10 سنوات من صوت صبي إلى صوت فتاة”.

وأضافت: “هذه القدرة الصوتية ترجع من أيام دراستي الاعلامية حيث كنت أعد نفسي للعمل في مجال الاعلام والصحافة ولم يكن لي يكن يخطر لي على بال أن ألتحق بعالم التمثيل.. من مقاعد الدراسة الجامعية كنت أقوم بجولات باستوديوهات الاذاعة وعمل تسجيلات كتمارين مع كبار أساتذة الإعلام والاذاعيين ومن هنا في كل عام في رمضان أسعى بشدة لبحث أهم العروض الإذاعية التي أتلقى عرضا للمشاركة فيها، واختار عملا إذاعيا لكي أستمر في ذلك الشوق لتلك الطالبة الجامعية الاعلامية مادلين وأعبر من صوتي بكل أحاسيسي عن الشخصية”،لافتة إلي أنه يصعب أن يغيب الفنان الذي اعتاد على الأعمال الإذاعية عن جمهوره، مؤكدة أن الأعمال الإذاعية تتطلب قدرة صوتية مميزة لتقمص أي شخصية.

وعن الأعمال الدرامية التي تخوض السباق الرمضاني لهذا العام، قالت مادلين إنني أحرص دائما على متابعة الزعيم عادل إمام خلال الشهر الكريم، مشيدة بأداء الفنانة هالة صدقي في مسلسل “عفاريت عدلي علام”.

وأثنت على مسلسل “كاراميل” الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، لافتة إلي أن الفنانة ماجي أبو غضن استطاعت خطف الانتباه إليها لتتربع بالعمل على عرش الدراما لهذا العام.

وأشارت إلي أن السباق الرمضاني لهذا العام افتقد لمشاركة النجم الكبير يحيي الفخراني الذي يتسم أداؤه بالمصداقية، معربة عن أملها في التعاون معه خلال الفترة المقبلة، قائلة: “أفتقد إلى “الفخراني” ومتشوقة للتعاون معه”، ووصفت في الوقت ذاته المخرج شادي الفخراني، بأنه مبدع شديد الخصوصية، ومتمكن في نقل الأجواء.. أي أنه يصنع مناخا في الدراما وينقل المشاهد عليه.

وعبرت مادلين عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عن دورها في مسلسل “أوراق التوت” والذي يتم عرضه هذا العام، مشيرة إلي أن العمل عبارة عن فانتازيا تاريخية”.