أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن الولايات المتحدة لن تكرر الأخطاء التي وقعت في الماضي في أفغانستان.

وقال الوزير الأمريكي، في تصريح صدر بعد السلطات الجديدة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبنتاجون بشأن حرب أفغانستان: “إن هذا سيمكن جيشنا من تحقيق المزيد من سرعة الأداء للقيام بعمليات”.. واضاف أن الخطر لا يزال يتطور مما يتطلب التزاما بهزيمة المنظمات الإرهابية التي تهدد الولايات المتحدة والدول الأخرى وشعب أفغانستان.

وتابع ماتيس - حسبما نقلت وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية: “على سبيل المثال، أسس داعش فرعا في ولاية خراسان ولا تزال القاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية نشطة داخل أفغانستان وحركة طالبان تشكل تحديا للحكومة الأفغانية المنتخبة ديمقراطيا”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح لأفغانستان بأن تتحول مجددا إلى مركز لانطلاق الهجمات ضد واشنطن وحلفائها، قائلا: “نحرز تقدما في دحر هذه الجماعات ولكن هزيمتهم لن تتحقق إلا بمنح رجالنا الدعم والسلطات التي يحتاجون إليها للفوز... هذا القرار هو جزء من استراتيجية أوسع نطورها لمعالجة دورنا في أفغانستان وخارجها وسنقدم ذلك إلى الرئيس ترامب في الأسابيع المقبلة. وسنواصل العمل مع حلفائنا وسنطالبهم بمزيد من الدعم”.

وأوضاف أننا سنعمل مع الحكومة الأفغانية وحلفائنا وشركائنا على تحقيق النصر ضد الإرهابيين في الخارج وحماية حدودنا في الداخل والحفاظ على أمريكا آمنة.