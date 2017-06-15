 Moheet on google
الخميس 15 يونيو 2017 12:40 مساءً
روابط سريعة
شيرين عبدالوهاب تشارك في الدورة 53 لمهرجان قرطاج
شيرين عبدالوهاب

شيرين عبدالوهاب تشارك في الدورة 53 لمهرجان قرطاج

2017-06-15 11:54:53
وكالات

تشارك المطربة شيرين عبد الوهاب في الدورة الثالثة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي الذي سيقام في تونس ٢٨ من شهر يوليو المقبل.
وقال مسئول الحفلات بالمهرجان ناصر القرواشي، إن الجمهور التونسي سيكون على موعد مع حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في سهرة 28 يوليو المقبل علي مسرح قرطاج، موضحا أن شيرين عبد الوهاب تعود من جديد إلى قرطاج بعد السهرة الناجحة لعام 2014 وفوضته للتعاقد مع المهرجانات الصيفية حيث ستكون لها أيضا إطلالة في مهرجان قابس يوم 29 يوليو، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
كما قال ناصر القرواشي إن سهرة الراب ستكون موجودة في الدورة 53 لمهرجان قرطاج وسيحييها كل من بلطي وأكرم ماق وكلاي بي بي جي في حفل 27 يوليو.
وفي سياق متصل بمهرجان قرطاج أكد القرواشي أن البرنامج الكامل للمهرجان سيكون جاهزا في الأيام القليلة القادمة وأن فناني الراب المتعاقد معهم ستكون لهم جولة في العديد من المهرجانات عل غرار الحمامات وصفاقس، مشيرا إلى أن فنان الريقي كافون قد لا يكون حاضرا في المهرجانات الصيفية بعد إجرائه لعملية جراحية في هذه الفترة .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3