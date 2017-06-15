تشارك المطربة شيرين عبد الوهاب في الدورة الثالثة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي الذي سيقام في تونس ٢٨ من شهر يوليو المقبل.

وقال مسئول الحفلات بالمهرجان ناصر القرواشي، إن الجمهور التونسي سيكون على موعد مع حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في سهرة 28 يوليو المقبل علي مسرح قرطاج، موضحا أن شيرين عبد الوهاب تعود من جديد إلى قرطاج بعد السهرة الناجحة لعام 2014 وفوضته للتعاقد مع المهرجانات الصيفية حيث ستكون لها أيضا إطلالة في مهرجان قابس يوم 29 يوليو، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

كما قال ناصر القرواشي إن سهرة الراب ستكون موجودة في الدورة 53 لمهرجان قرطاج وسيحييها كل من بلطي وأكرم ماق وكلاي بي بي جي في حفل 27 يوليو.

وفي سياق متصل بمهرجان قرطاج أكد القرواشي أن البرنامج الكامل للمهرجان سيكون جاهزا في الأيام القليلة القادمة وأن فناني الراب المتعاقد معهم ستكون لهم جولة في العديد من المهرجانات عل غرار الحمامات وصفاقس، مشيرا إلى أن فنان الريقي كافون قد لا يكون حاضرا في المهرجانات الصيفية بعد إجرائه لعملية جراحية في هذه الفترة .