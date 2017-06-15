"داعش" يعلن سيطرته على مخبأ بن لادن شرق افغانستان.. ويضع أعلامه بالمنطقة

أعلن تنظيم داعش الارهابى أن مقاتليه استولوا على منطقة تورا بورا، المخبأ الجبلى الشهير لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، شرقى أفغانستان.

ونشر التنظيم تسجيلا صوتيا يقول إن رايته السوداء ذات الختم ترفرف على السلسلة الجبلية الضخمة، وأذيع التسجيل على محطة للتنظيم بلغة البشتون فى وقت متأخر، أمس الأربعاء.

وجاء فى التسجيل أن التنظيم “اجتاح العديد من المناطق”، وحث القرويين الذين فروا من القتال على العودة لديارهم والبقاء داخلها.

وتخفى جبال تورا بورا منطقة مكتظة بالكهوف التى اختبأ فيها مقاتلو القاعدة بقيادة بن لادن من قوات التحالف الأميركى فى 2001 بعد هروب طالبان من كابل.

وكان مسئولون أفغان أعلنوا فى وقت سابق أن المعارك بين داعش وحركة طالبان التى تسيطر على تورا بورا بدأت الثلاثاء الماضى.