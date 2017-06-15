قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار هشام أبوالفتوح، بإلغاء الحكم الصادر غيابيا بتغريم الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين مبلغ ٩٥٠ ألف جنيه فى القضية رقم ١٠٧٩٧.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن رجل الأعمال محمد عبدالعزيز شبانة حصل العام الماضي على حكم بتغريم هاني شاكر مبلغ 950 ألف جنيه غيابيا، حيث تم كتابة عنوان وهمي لشاكر في محاولة لابتزازه بالأحكام الغيابية .

وأضاف مرتضى أن عصام اللبان محامى الفنان هاني شاكر قدم للمحكمة المستندات الدالة على عملية التزوير والابتزاز التي تعرض لها أمير الغناء العربي، لتقضي المحكمة بإلغاء الحكم الصادر ضد شاكر وتغريم محمد شبانة بالمصروفات .

كان رجل الأعمال وليد شبانة وشقيقه محمد شبانة قد حصلا على حكم في شهر أكتوبر 2016 بإلزام الفنان هانى شاكر برد مبلغ 950 ألف جنيه وكذلك مبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة، وذلك فى الدعوى المرفوعة ضده منهما