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بالفيديو..أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة
أسعار الخضراوات والفاكهة

بالفيديو..أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة

2017-06-15 12:08:32
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عرض برنامج “8 الصبح” على فضائية “dmc”، تقريرًا مفصلًا مزودًا بالأرقام عن أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق الجملة وذلك ، اليوم الخميس 15/6/2017.

وسجلت أسعار الخضراوات” الطماطم 5 جنيهات للكيلو والجزر 4 جنيهات والباذنجان 10 جنيهات والفلفل الألوان 20 جنيها والبصل 3.5 جنيه والبطاطس 4 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والفاصوليا 4 جنيهات والقلقاس 11 جنيها والكوسة 10 جنيهات والخيار 4.5 جنيه والثوم 15 جنيها”.

وسجَّلت أسعار الفاكهة” البرتقال البلدي 6 جنيهات والفراولة 8 جنيهات والتفاح الأمريكي 17 جنيها والكنتالوب 5 جنيهات والموز 10 جنيهات”.



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