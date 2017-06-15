تفوق نجوم الدور الثاني في دراما رمضان ، استطاعوا أن يحجزوا مكانهم ويكسبوا ثقة الناس بأعمالهم الفنية المتميزة والمختلفة رغم أنهم لا يتصدرون التترات ولا يتقاضون الملايين لكنهم تفوقوا على أنفسهم خلال مشاركتهم في هذه الدراما بأدوار البطولة الثانية بأداء رفيع وكراكتر مختلف.

وتواجدت الفنانة هالة صدقي ، وهي نجمة كبيرة وصاحبة تاريخ ، في رمضان من خلال مسلسل ” عفاريت عدلي علام” مع الزعيم عادل إمام حيث تقدم شخصية “حياة النفوس” زوجة عادل إمام النكدية البدينة التي تتصف بقبح الشكل وسوء التصرف، ما يكون سببا دائما للعديد من المواقف الطريفة بينهما، بحسب وكالة أنباء “الشرق الاوسط”.

وأبدعت هالة صدقي في أداء الدور بشكل ترك تأثيرا كبيرا لدى الجمهور الذي أعجب بها وبخفة ظلها وكلماتها المضحكة وكانت عاملا مهما في متابعة الجمهور للمسلسل.

وأكدت هالة أن “حياة النفوس” تجربة ممتعة وناجحة تلقت عليها العديد من الإشادات وردود الفعل الإيجابية بشكل يثبت أنها تسير في الطريق الصحيح.

ويواصل الفنان أحمد بدير إطلالته المتميزة في دراما رمضان من خلال مشاركته في مسلسلي” “الحصان الأسود ” مع النجم أحمد السقا ، و”عشم إبليس” مع الفنان “عمرو يوسف”.

ويقدم بدير مع السقا دور نظيم رفعت المحامي الشرير الذي يتلاعب بالقانون لتحقيق مصالح موكليه من خلال استغلاله للقانون ، بينما يجسد مع عمرو يوسف دور رجل بسيط صاحب سيرك شعبى، ينتقل من مكان إلى مكان بحثا عن لقمة العيش.

ويرى بدير أن الدور ليس بحجمه ومساحته وإنما بتأثيره ومضمونه واختلافه لافتا إلى أنه وافق علي الظهور في العملين لأنهما جيدان جدا في المضمون والشكل والتمثيل ، والدوران مؤثران وقويان وعملتهما باقتناع .

وقبلت الفنانة زينة هذا العام الظهور في مسلسل ” لأعلى سعر” مع نيللي كريم في دور جريء ومغامرة ومجازفة ، حيث بدت ليلى التي جسدتها في المسلسل مقنعة للغاية ونجحت في جعلها نموذجا للخيانة بين النساء .

وتجسد زينة ضمن أحداث مسلسل “لأعلى زينة” دور “ليلى” التي تعجب بزوج صديقتها جميلة “نيللى كريم”، ويجسد دوره أحمد فهمى، وبالفعل تحوم حوله حتى تنجح في فرض شباكها عليه، وتتزوج منه بالفعل، لتدمر حياة صديقتها “جميلة” تماما.

ويشارك في بطولة مسلسل “لأعلى سعر”، نيللي كريم، زينة، وأحمد فهمى، وأحمد مجدى، ومحمد حاتم، وسارة سلامة ورحمة، بالإضافة إلى النجمين القديرين نبيل الحلفاوي وسلوى محمد على، وتأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.

وتلعب حنان مطاوع (سارة) في مسلسل ” حلاوة الدنيا” دورا من أجمل أدوارها، ملفتة شخصيتها المرحة الساخرة والتي تخبيء الكثير من الألم داخلها وهي التي تضفي نوعا من الفكاهة على هذا العمل.

وتناقش قصة المسلسل مرض السرطان من خلال فتاة تنبض بالحياة سعيدة بمنصبها الجديد (هند صبري) تستعد لزواجها من خطيبها (هاني عادل) تكتشف إصابتها بسرطان الدم بعد إجراء فحوصات صحية للزواج، فتنقلب حياتها وتتغير نظرتها لنفسها ولكل من حولها، تعيش عائلتها حزنا كبيرا وقلقا على صحتها، ويتخلى عنها خطيبها .

وجذب الفنان الشاب محمود حجازي الجمهور في مسلسل “كفر دلهاب” وأقنعهم بشخصيته حيث اتسم أداؤه بخفة الظل والكوميديا في حواره وأفعاله، وملازمته للطبيب ( يوسف الشريف) في رحلته للكشف عن حقيقة لعنة الكفر.

وتألق ولمع محمود حجازي أو “طلبة” من خلال تعبيرات وجهه الحقيقية حيث حاول أن يوازن بين كونه مساعدا “حلنجي” للطبيب ، ولكنه في نفس الوقت يخاف من السلطة المتمثلة في “شيخ الغفر” واتباع سياسة السير جنب الحيط.

ويشارك في “كفردلهاب” روجينا، ورحاب عرفة، ورانيا الخطيب، ومحمد حمدي، ومي القاضي، تأليف يوسف الشريف وفكرة عمرو سمير عاطف، و إخراج أحمد نادر جلال.