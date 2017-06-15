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معلول يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ25
محمد صلاح - روما

معلول يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ25

2017-06-15 12:08:04
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وجه على معلول مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب التونسي التهنئة لمحمد صلاح المحترف بصفوف روما الايطالي والمنتخب المصري بمناسبة عيد ميلاده الـ 25.

ونشر معلول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة له مع محمد صلاح أثناء مباراة مصر وتونس الماضية وعلق قائلا: “كل سنة وانت طيب يا عالمي”.

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