وقعت هيئة الطيران المدني الصينية، غرامة على شركة “طيران الإمـارات” في دبي، ومنعتها من دخول الصين لمدة ستة أشهر، عقب واقعتين متعلقتين بالسلامة.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الصينية، في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء، أن طاقمًا تابعًا للشركة كان مسؤولًا عن واقعة يوم 17 أبريل عندما أقلعت طائرة على ارتفاع خطأ، وعن واقعة أخرى عندما فقدت طائرة الاتصال مؤقتًا مع مراقبة الملاحة الجوية، موضحةً أن الواقعتين حدثتا فوق منطقة شينجيانج في أقصى غرب الصين.

وفرضت الهيئة غرامة على الشركة الإماراتية قدرها 29 ألف يوان، أي ما يعادل 4270 دولارا، وقالت إنها استدعت كبار مسؤولي طيران الإمارات لاجتماع دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وقالت متحدثة باسم طيران الإمـارات إن الشركة ستتعاون بشكل كامل مع هيئة الطيران المدني الصينية وستستكمل جميع الإجراءات التي أوصت بها.

لكن كورين بنج الرئيسة التنفيذية لشركة أبحاث النقل كروشال برسبكتيف قالت إن العقوبة لن تؤثر بشكل يذكر على أرباح طيران الإمارات لأن الصين تمثل ثلاثة فى المئة فقط من طاقتها الإجمالية.

وأضافت “سيؤخر ذلك خطط النمو الاستراتيجى لطيران الإمارات فى الصين لستة أشهر أخرى”، مشيرة إلى أن طيران الإمارات عززت طاقتها فى الصين ثمانية فى المائة فى النصف الأول هذا العام متجاوزة شركات طيران أخرى، كما قالت الهيئة الصينية إن أي مخالفات جديدة قد تؤدي إلى فرض عقوبات أشد.