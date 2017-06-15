بالصور.. إيران تعدم شحنات "تمر" إسرائيلى تم تهريبه إلى أراضيها

أعدمت السلطات الإيرانية “تمور” إسرائيلية قالت إنها تم تهريبها إلى أراضيها، وأشرفت منظمة الجمارك فى إيران على إعدام الشحنات وأضافت أنها دخلت أراضيها قبل أسابيع عن طريق جماعات قامت بتهريبها.

وذكرت منظمة الجمارك فى بيان لها أن رجال المنظمة بعدما حصلوا على موافقة السلطات القضائية قاموا اليوم بإتلاف 9 شاحنات من التمر الإسرائيلى.

وضبطت السلطات كميات كبيرة من التمر فى بداية يونيو الجارى، وأعلن رئيس المحكمة العليا فى محافظة أذربيجان الغربية فى شمال غرب إيران توكل حيدرى عن ضبط السلطات الأمنية كميات كبيرة من التمر المهرب من إسرائيل.

وقال المسئول الإيرانى: “إن بلاده ستقوم بإتلاف شاحنات التمر الإسرائيلية بسبب عدم اعترافنا بالنظام الصهيونى”، لافتا إلى أن عملية شحن التمر تمت عبر شركتين إيرانيتين من إسرائيل إلى إيران.

وجرى التحقيق من سلامة الشحنات بيولوجيا قبل إتلافها وقال المسئول الإيرانى فى السابق إنه يجرى التحقيق الآن فيما إذا كانت هذه الشحنات من التمر ملوثة بيولوجياً.