 Moheet on google
الخميس 15 يونيو 2017 12:42 مساءً
روابط سريعة
الكاف يعاقب الأهلي بسبب مباراة الوداد البيضاوي المغربي
النادى الأهلى

الكاف يعاقب الأهلي بسبب مباراة الوداد البيضاوي المغربي

2017-06-15 12:10:44
متابعات

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم توقيع عقوبة مالية قدرها 2500 دولار على النادى الأهلى.

وتلقى مسئولو القلعة الحمراء خطابا رسميا بأن سبب العقوبة هو عدم وصول الكاف النسبة المخصصة له من التذاكر فى مواجهة أبناء الرداء الأحمر والوداد البيضاوى المغربى الأخيرة التى جرت باستاد الجيش المصرى فى برج العرب.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3