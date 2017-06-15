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السيسى يصدر قرارا بتخصيص 2115 فدانا لمشروعات صناعية وتنموية فى قنا والجيزة
الرئيس عبد الفتاح السيسى

السيسى يصدر قرارا بتخصيص 2115 فدانا لمشروعات صناعية وتنموية فى قنا والجيزة

2017-06-15 12:09:23
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا برقم 253 لعام 2017، نشر بالجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس، بتخصيص 330.87 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية الطويرات بمحافظة قنا، بنظام حق الانتفاع بدون مقابل، لاستخدامها فى إنشاء محطة توليد كهرباء حرارية.

كما أصدر الرئيس قرارا آخر برقم 254 لعام 2017، بالموافقة على إعادة تخصيص 1785.75 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية وصلة جرزا بمركز العياط بمحافظة الجيزة، لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعية.

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