اعتبر مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم الدباشي، أن إطلاق سراح ، سيف الإسلام القذافي خطوة غير مبررة، مشيرًا إلى أن سيف القذافي صدر ضده حكم قضائي وما زال مطلوبًا للقضاء الليبي وللمحكمة الجنائية الدولية.

وقال السفير إبراهيم الدباشي لقناة “218” الليبية الفضائية: “هذه الخطوة إذا تأكدت لا يوجد ما يبررها سوى تحالفات قبلية ترجع للقرون الماضية”.

ولفت الدبلوماسي الليبي إلى أن سيف القذافي صدر عليه حكم غيابي وما زال مطلوبًا للقضاء الليبي وللمحكمة الجنائية الدولية ويجب استكمال محاكمته، وإذا ثبتت براءته فيما بعد يمكن إطلاق سراحه.

وأضاف الدباشي : “الطريقة التي أعلن بها إطلاق سراحه ليست في صالحه حتى هو شخصيًا فستتركه ملاحقًا في كل مكان، وتواجده في أي مدينة أو دولة سيكون عبئًا عليها”.