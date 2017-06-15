ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة2017-06-15 10:52:12
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الجمعة / طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الاحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 25 36
الإسكندرية 23 30
مطروح 20 28
بورسعيد 24 30
دمياط 22 30
بلطيم 22 31
الإسماعيلية 24 36
السويس 25 37
العريش 17 32
نخل 16 34
طابا 18 35
الطور 24 37
مرسى علم 27 38
الغردقة 27 37
شرم الشيخ 28 38
رفح 18 31
كاترين 19 33
سيوة 23 37
المنيا 24 37
الفيوم 25 36
رأس سدر 23 35
أبوسمبل 26 40
وسط الدلتا 24 35
أسيوط 24 38
سوهاج 26 40
الأقصر 27 41
أسوان 28 42
شلاتين 26 38
حلايب 28 37
الوادى الجديد 25 40
قنا 25 39
نويبع 25 33
السلوم 21 30
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 32 46
المدينة 30 45
الرياض 27 45
المنامة 33 39
أبوظبى 31 43
الدوحة 33 43
الكويت 31 47
دمشق 14 35
بيروت 24 28
عمان 16 32
القدس 17 28
غزة 21 29
بغداد 25 42
مسقط 33 38
صنعاء 16 31
الخرطوم 30 40
طرابلس 22 31
تونس 22 34
الجزائر 20 27
الرباط 21 32
نواكشوط 23 35
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 11 26
اسطنبول 17 26
اسلام اباد 26 41
نيودلهى 28 40
جاكرتا 24 32
بكين 25 35
كوالامبور 24 31
طوكيو 18 29
أثينا 20 29
روما 18 32
باريس 13 26
مدريد 23 39
برلين 13 20
لندن 15 25
مونتريال 18 23
موسكو 10 16
نيويورك 19 26
واشنطن 20 28
-
الإمارات: أمريكا تمنعنا من التصعيد ضد قطر
كشف السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، عن أن الولايات المتحدة هي من تحد وتحجم من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج ضد قطر. وقال العتيبة في تصريحات ...Wed, 14 Jun 2017 09:05:21 GMT
-
فرار جماعي لعشرات النزلاء من أحد السجون بإندونيسيا
فر عشرات السجناء، اليوم الأربعاء، من أحد السجون المكتظة بجزيرة سومطرة الإندونيسية بعدما تسببت الفيضانات في انهيار أحد جدران السجن. وأوضح رئيس الشرطة المحلية ...Wed, 14 Jun 2017 11:13:24 GMT
-
تفجير انتحاري يستهدف مجموعة منشقة عن «طالبان»
استهدف تفجير انتحاري بسيارة مفخخة، مجموعة منشقة عن حركة “طالبان” في إقليم “هلمند” جنوب أفغانستان اليوم الأربعاء. ونقلت وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية، عن عمر ...Wed, 14 Jun 2017 08:55:33 GMT
-
هواوي ضمن أفضل 50 علامة تجارية في قائمة Brandz في 2017 - محيط
أظهر التقييم السنوي لأعلي 100 علامة تجارية قيمة حول العالم هذا الاسبوع والصادر مؤخراً عن WPP العالمية، أن شركة هواوي شهدت ارتفاع في قيمة علامتها…Wed, 14 Jun 2017 12:00:38 GMT
-
معلومات الوزراء: لا زيادة بأسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ ...Wed, 14 Jun 2017 11:13:24 GMT
-
انتحار طالبة بالثانوية العامة بعد امتحان الجبر في كفر الشيخ
شهدت امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت طالبة بلجنة مدرسة محمد فريد بمدينة دسوق، على الانتحار لصعوبة مادة الجبر والهندسة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
-
رفع «علم اليونان» على سفارة مصر في قطر
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق، أن اللجنة القنصلية في قطر تعمل من مقر السفارة المصرية كما هي. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم رفع علم ...Tue, 13 Jun 2017 11:09:44 GMT
-
100 فعالية متنوعة في الدورة الـ11 لسوق عكاظ
قالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية إن الدورة الحادية عشرة لسوق عكاظ الشهر القادم ستشهد أكثر من 100 فعالية متنوعة، فيما وضع الأمير بدر بن عبد المحسن ...Thu, 15 Jun 2017 02:49:59 GMT
-
السيسي : "دولتنا دولة قانون"
نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهامات بعدم مراعاة مبادئ دولة القانون والتضييق على المعارضة وإعاقة وسائل الإعلام الناقدة في بلاده ، مستبعدا تطور الأزمة بين ...Wed, 14 Jun 2017 10:57:18 GMT