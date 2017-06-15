أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، اليوم الخميس، إطلاق مركز اتصالات الهيئة العامة للاستثمار، للتواصل مع المستثمرين وممثلي الشركات من خلال الخط الساخن رقم 16035، من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء يوميا.

وأوضحت الوزيرة، خلال تفقدها أعمال تطوير مركز خدمة المستثمرين، أنه من خلال مركز اتصالات الاستثمار يستطيع المستثمر الاستفسار عن كافة إجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات، والإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، والمناطق الحرة والاستثمارية، ولجنة فض منازعات الاستثمار، إضافة إلى تقديم أية مقترحات لتطوير عملية الاستثمار أو أية شكاوى يتعرض لها المستثمر وممثلو الشركات.

وأشارت إلى أن خدمة الخط الساخن، تأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الوزارة لتفعيل قانون الاستثمار الجديد، وتقليل البيروقراطية، وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين ومساعدتهم على إنشاء شركات إلكترونية.. موضحة أن القضاء على البيروقراطية سيحدث عن طريق تحديد توقيتات زمنية محددة لسرعة الانتهاء من الإجراءات، واستحداث نظام مكاتب الاعتماد المرخص لها من الجهات المعنية لفحص المستندات والتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.

وذكرت أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية لتعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكافة التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية مثل: حجم الاستثمار وأنواع العقود والموقع والمرافق المتاحة، وقدرة المستثمر على رؤية البنية الأساسية المتاحة والخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات اللوجستية، وتحديد فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى في المناطق (مثل المناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة) وكذلك المحافظات الأكثر احتياجًا.

والتقت الوزيرة، خلال تفقدها مركز خدمة المستثمرين، مع عدد من ممثلي الشركات، واستمعت إلى آرائهم في تطوير المركز، وأبرز المعوقات التي تواجههم. كما تفقدت صالة تأسيس الشركات الإلكترونية، والتقت مع عدد من ممثلي الجهات الحكومية العاملة في المركز.