نفت “غرفة عمليات الكرامة” التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ، ماتم تداوله حول تقدم القوات المسلحة إلى مدينة سرت .

وطالبت الغرفة، من كافة الوسائل الإعلامية ونشطاء التواصل الاجتماعي في بيان لها اليوم، تحري الدقة من المصادر الرسمية في أخذ المعلومات الصحيحة والحقيقية من المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة عقيد أحمد المسماري فقط ، وعدم الانجرار وراء المجموعات الإرهابية الإلكترونية .