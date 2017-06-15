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القيادة العامة للجيش الليبي ينفي الأخبار المتداولة حول تقدم القوات إلى مدينة سرت
الجيش الليبي ـ ليبيا

القيادة العامة للجيش الليبي ينفي الأخبار المتداولة حول تقدم القوات إلى مدينة سرت

2017-06-15 10:58:03
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نفت “غرفة عمليات الكرامة” التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ، ماتم تداوله حول تقدم القوات المسلحة إلى مدينة سرت .

وطالبت الغرفة، من كافة الوسائل الإعلامية ونشطاء التواصل الاجتماعي في بيان لها اليوم، تحري الدقة من المصادر الرسمية في أخذ المعلومات الصحيحة والحقيقية من المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة عقيد أحمد المسماري فقط ، وعدم الانجرار وراء المجموعات الإرهابية الإلكترونية .

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