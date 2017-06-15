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إيفانكا ترامب تنشر صورة بصحبة عائلتها خلال الاحتفال بعيد ميلاد والدها
ايفانكا ترامب

إيفانكا ترامب تنشر صورة بصحبة عائلتها خلال الاحتفال بعيد ميلاد والدها

2017-06-15 10:45:45
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نشرت إيفانكا ترامب، عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام”، صورة بصحبة عائلتها، خلال الاحتفال بعيد ميلاد والدها “دونالد ترامب ” أمس.

وعلقت إيفانكا على الصورة :”عظيم أن تبقى مع عائلتك، لعشاء عيد ميلاد دونالد ترامب “.

ولد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى 14 يوينو 1946، وهو الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية منذ 20 يناير 2017.

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