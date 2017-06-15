اجتمع نائب وزير الوحدة الكورية الجنوبية تشون هيه سونج، اليوم الخميس، مع نائب وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية توماس شانون، الذي يزور كوريا الجنوبية حاليا، حيث تبادل الجانبان وجهات نظرهما بشأن سياسات البلدين تجاه كوريا الشمالية وأوضاعها.

وجاء في بيان لوزارة الوحدة في كوريا الجنوبية- حسبما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن وجهات نظر الجانبين تطابقت حول ضرورة وضع الحل للقضية النووية الكورية الشمالية على رأس الأولويات، وأهمية التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في تنفيذ السياسات تجاه كوريا الشمالية.

وأوضح تشون هيه سونج أن الوزارة ستتعامل مع القضية النووية الكورية الشمالية تحت التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.

وجدير بالذكر أن شانون وصل إلى كوريا الجنوبية أمس الأول للإعداد لمحادثات القمة الكورية الجنوبية-الأمريكية، ومن المقرر أن يغادر كوريا الجنوبية اليوم.