مدرب منتخب إنجلترا: لا أملك عصا سحرية لكنني أعمل على تعديل الأخطاء2017-06-15 11:03:40
اعترف جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بأن فريقه مازال بعيدًا عن المنافسة بقوة مع المنتخبات الكبرى، مشيرًا إلى ضرورة “تعديل بعض الأخطاء”.
وخسر منتخب إنجلترا أمام فرنسا وديا بنتيجة 2-3 مع طرد لمدافع الديوك، رافاييل فاران، كما تعادل في الثواني الأخيرة أمام أسكلتلندا بهدفين لمثلهما في تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.
وقال ساوثجيت في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ستار” البريطانية: “اعترف أننا لا نمتلك بعد القوة الكافية لنستطيع مجاراة الفرق الكبرى، ولكننا نمتلك عناصر شابة لديها المقومات الكافية لتشكيل منتخب جيد مستقبلا”.
وتابع: ” لا أملك عصا سحرية، ولكني أعلم جيدا قدرات الفريق والأخطاء التي نرتكبها، وأعمل على إصلاح هذا الأمر”.
واختتم: “سنحاول تحسين كل شيء والاستفادة من الموارد المتاحة وتصليح الأخطاء والتطوير كمجموعة، واستغلال المواهب الشابة التي نمتلكها”.
وحصد منتخب إنجلترا تحت 20 عاما بطولة كأس العالم المقامة في كوريا الجنوبية بعد التغلب على فنزويلا بهدف نظيف، ليصبح أول مونديال يحصده الأسود الثلاثة، بمختلف الأعمار السنية، منذ عام 1966.
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