تحتضن روسيا اعتبارا من 17 يونيو الجاري النسخة العاشرة من كأس القارات بمشاركة 8 منتخبات، وهي روسيا وألمانيا وأستراليا وشيلي والمكسيك نيوزيلندا الجديدة والبرتغال والكاميرون.

وكانت قرعة المسابقة وضعت ممثل كرة القدم الأفريقية في المجموعة “ب” إلى جانب أستراليا وألمانيا وشيلي.

ويرى موقع “ستار أفريكا” أن مهمة الكاميرون تبدو في المتناول، خاصة وأنه يملك الإمكانات البشرية والفنية اللازمة من أجل التغلب على جميع منافسيه، خاصة وأن بطل العالم سيخوض هذه الدورة بالفريق الثاني.

وأضاف الموقع المعني بالكرة الأفريقية أنه على عكس ما كان عليه في السنوات السابقة، بات منتخب الكاميرون يتمتع بدفاع حصين وتنظيم تكتيكي ناجح، الأمر الذي ساهم في سيطرته على جميع منافسيه في النسخة الأخيرة من مسابقة أمم أفريقيا.

وكان هوجو بروس، مدرب الأسود ، استدعى جميع النجوم الذين تألقوا في الفترة الأخيرة على غرار المدافع العملاق ميشال نجيدو ولاعب خط الوسط جورج ماندجاك والمهاجمين جاك زوا وكريستيان باسوغوغ وفنسان أبوبكر.

في المقابل، استغنى عن بعض النجوم بسبب تراجع مستواهم، وهم هنري بيديمو وأورليان شيدجو وإيريك مكسيم شوبو موتينج وكلينتون نجي .

يذكر أن الكاميرون سبق له أن صعد نهائي نسخة 2003 من كأس القارات الذي خسره 0-1 أمام فرنسا بفضل هدف متأخر من تيري هنري.