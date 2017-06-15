بدأ الجيش الكوري الجنوبي، تدريبات بحرية دورية للدفاع عن جزر “دوكدو” المتنازع عليها، والتي تقع بوسط بحر الشرق الكوري /بحر اليابان.

وذكرت القوات البحرية الكورية - في بيان، وفق ما أوردته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أنها تجري التدريبات الدورية للدفاع عن جزر “دوكدو” لمدة يومين كما كان مخططا، بهدف منع تسلل القوى الخارجية إلى الجزر.

وتشارك فيها 7 سفن حربية من القوات البحرية وقوات مشاة البحرية و4 طائرات قتالية من القوات البحرية والجوية وغيرها.

وتجرى التدريبات للدفاع عن جزر دوكدو مرتين في النصفين الأول والثاني في كل عام بمشاركة القوات البحرية وقوات مشاة البحرية والقوات الجوية وغيرها.

من جانبها، كانت اليابان تظهر رد فعل قويا كلما أجرى الجيش الكوري الجنوبي التدريبات للدفاع عن جزر دوكدو، حيث تدعي سيادتها على الجزر.

وتسيطر كوريا الجنوبية على الجزر المتنازع عليها التي تعرف باسم “دوكدو” باللغة الكورية وتاكيشيما باليابانية، ويدور نزاع بشأنها منذ وقت طويل.