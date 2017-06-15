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الاتحاد الأوروبي يعتزم استئناف محادثات التجارة الحرة مع ماليزيا هذا العام
الاتحاد الاوروبي

الاتحاد الأوروبي يعتزم استئناف محادثات التجارة الحرة مع ماليزيا هذا العام

2017-06-15 10:30:40
أ ش أ

أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيس الوفد الأوروبي لدى ماليزيا ماريا كاستيلو فرنانديز أنه من المقرر أن تستأنف محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين ماليزيا والاتحاد الأوروبي العام الحالي .

وقالت فرنانديز ان رئيس مفاوضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيقوم بإعادة طرح مقترح المفاوضات خلال الشهر القادم في بروكسل لغرض تحديد “متى” و”كيف” يتم استئناف المحادثات.

وأوضحت، في تصريحات لوكالة انباء /برناما/ الماليزية، أنه لدى ماليزيا والاتحاد الأوروبي أسبابا قوية لاختتام المحادثات خلال فترة زمنية معقولة. وأضافت “إننا لا نبدأ (اتفاقية التجارة الحرة) من البداية، ولكن مع خلفية المفاوضات الخمس الماضية فينبغي أن تكون أسهل”.

وبدأت ماليزيا محادثات الاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي عام 2010، ولكن المفاوضات تم تعليقها فيما بعد، حيث استنفد الجانبان خياراتهما التفاوضية في ذلك الوقت.
وفي وقت لاحق، تم التوصل إلى اتفاق على استئناف المفاوضات بعد الحصول على موافقة من الجانبين.

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