مانشستر سيتي يخطط للاستغناء عن 11 لاعبا2017-06-15 11:01:27
ذكرت تقارير صحفية أن المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا، يخطط للتخلي عن 7 لاعبين إضافيين من فريقه، إلى جانب تخليه عن كاباييرو وسانيا وزاباليتا وكليتشي؛ لتصل بذلك الحصيلة النهائية إلى 11 لاعبا يتخلى عنهم الفريق، وذلك في ظل رغبته في مواصلة حملته لتجديد دماء الفريق.
وأشارت هذه التقارير إلى أن سيتي يخطط هذا العام لثورة جديدة بالانتقالات، حيث تعاقد حتى الآن مع برناردو سيلفا من موناكو، إضافة لضم الحارس البرازيلي إيديرسون من بنفيكا؛ وبالتالي يسعى النادي لتحقيق مكسب مالي من خلال بيع بعض اللاعبين لدعم انتقالات الفريق.
وأقرب الراحلين هو الحارس جو هارت، حيث يطمح النادي للحصول على حوالي 25 مليون يورو مقابل التخلي عن الدولي الإنجليزي، في سعيه للتعاقد مع إيديرسون الذي سيحجز مكاناً أساسياً.
وألمحت التقارير إلى أن حال المعارين الآخرين لن يكون أفضل بكثير، حيث يبدو أن النادي يخطط للتخلي عن ويلفريد بوني (10 ملايين جنيه استرليني) وإيلياكوم مانغالا (مقابل 18 مليون جنيه استرليني) وسمير نصري (10 ملايين يورو)، حيث لم يقتنع جوارديولا بأي من اللاعبين الثلاثة بعد تجربة إعارتهم هذا الموسم.
كما أن المهاجم الشاب كليتشي إيهياناتشو قد ينضم أيضا لقائمة المغادرين، حيث من الممكن أن يحصل السيتي على 25 مليون جنيه استرليني من بيعه، خاصة بعد أن أبدى رغبة في الرحيل، في ظل صعوبة منافسة أجويرو وجابرييل خيسوس على مركز أساسي.
أما الخيار السادس على قائمة الراحلين هو لاعب الوسط فابيان ديلف المرتبط بالانتقال لستوك سيتي وويست بروميتش مقابل حوالي 15 مليون جنيه استرليني.. في حين أن الخيار السابع فهو الإسباني نوليتو الذي لم يقدم المأمول ومع اهتمام إشبيلية للاعب يبدو أن لاعب لاروخا سيجد ذاته خارج النادي خاصة إذا أتم بيب التعاقد مع أليكسيس سانشيز.
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