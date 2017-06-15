قال رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية الدكتور شريف الجبلي إن الغرفة ستنظم في المرحلة المقبلة بعثات ترويجية إلى إفريقيا لفتح أسواق للمنتجات المصرية.

وأوضح الجبلي - في بيان للغرفة اليوم الخميس- أهمية الاتجاه إلى التصدير إلى إفريقيا وخاصة دول غرب إفريقيا مثل: السنغال وكوت ديفوار وغانا.. مشيرا إلى أن الغرفة ستتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية لتنظيم هذه البعثات، وأيضا لتنظيم معارض متخصصة لتنشيط صادرات الصناعات الكيماوية إلى هذه الأسواق.

وأكد على أهمية دراسة احتياجات هذه الأسواق لتحديد المنتجات المطلوبة، والتنسيق مع المنتجين المحليين لتنشيط صادراتهم إلى هذه الدول.. لافتا إلى أهمية الانفتاح على إفريقيا كأحد أهم عناصر تعظيم الصادرات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وكشف أن المرحلة القادمة ستشهد نشاطا ملحوظا في التعاون التجاري بين مصر وإفريقيا.. مشيرا إلى أهمية تنفيذ استراتيجية الصناعة وتحقيق أهدافها من زيادة الصادرات وتقليل الواردات وتعميق المنتج المحلي وتحقيق المنافسة مع المنتجات المناظرة من الدول الأخرى.

وطالب الجبلي جميع الجهات التي تقوم بتحليل الواردات من المواد الكيماوية بسرعة إجراء التحاليل؛ لضمان سرعة الإفراج عن البضائع دون تحمل الشركات لأية غرامات للخطوط الملاحية، والتي تصل إلى ملايين الدولارات، وتتحملها الشركات وأيضا الاقتصاد المصري في ظل عدم وفرة العملة الأجنبية.

ومن جانب آخر، أشار عضو مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة الغرفة محمود سليمان إلى أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تستطيع القيام بالتصدير إلى إفريقيا وأيضا إلى كافة دول العالم.

فيما أوضح وكيل مجلس إدارة الغرفة ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم إلى أهم عناصر نجاح التصدير إلى إفريقيا، وهي وجود مراكز لوجستية تحتوي على المنتجات المصرية (كبضائع حاضرة)، وهذا ما يسعى إلى تنفيذه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية.