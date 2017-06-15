ريال مدريد يحقق أرباحا قياسية من بيع اللاعبين2017-06-15 10:59:11
على مدار قرن كامل ، ظل ريال مدريد مشهورا بأنه النادي الأكثر دفعا للأموال من أجل استقدام اللاعبين، لكن تقارير إعلامية أفادت أنه في هذا العام قد ينقلب الأمر ويصبح النادي الملكي واحدا من أكثر الأندية الرابحة جراء بيع لاعبين.
وذكرت هذه التقارير أن 160 مليون يورو على الأقل هي القيمة المالية التي سيتحصل عليها الميرينغي جراء بيع 6 لاعبين، هم: فابيو كونتراو، بيبي، جيميس رودريجيز، ألفارو موراتا، دييجو لورينت، ماريانو دياز.
بالنسبة إلى كوانتراو ، يبدو أنه من المقرر أن ينضم إلى صفوف سبورتينج لشبونة على سبيل الإعارة، في حين أن عقد بيبي سينتهي بنهاية الشهر الحالي وسيلعب في صفوف باريس سان جيرمان غالبا دون مقابل مادي للميرينجي.
اللاعبون الأربعة الآخرون يمكن أن يجلب بيعهم أموالا ضخمة، ففي حال تمت صفقة انتقال موراتا إلى مانشستر يونايتد سيتحصل اللوس بلانكوس على نحو 90 مليون يورو قيمة ما يطلبه للتخلي عن المهاجم الشاب.
أما جيميس ردوريجيز، فإنه من المنتظر أن يعوض النادي الملكي الجزء الأكبر من 70 مليون يورو التي دفعها في 2014 إلى موناكو من أجل جلبه.كما أنه من المتوقع أن يدفع نادي ريال سوسييداد 8 ملايين يورو من أجل لورينتي، كما سيسمح مبلغ 5 ملايين يورو لدياز بالمغادرة، مع ترجيح أن تضم صفقتا لورينتي ودياز بند “حق إعادة الشراء”.
صفقات البيع هذه ستجعل صيف 2017 تاريخيا بالنسبة إلى ريال مدريد، حيث سيكون إجمالي الأموال التي ستنغش خزينته ما بين 160 إلى 175 مليون يورو أي أكثر مما حصل عليه قبل أربع سنوات حين باع مسعود أوزيل وجونزالو هيجواين مقابل 133.5 مليون يورو.
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