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إصابة 150 جنديا إسرائيليا بمرض جلدي غامض
جيش الاحتلال الاسرائيلي

إصابة 150 جنديا إسرائيليا بمرض جلدي غامض

2017-06-15 10:23:52
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أصيب 150 جنديا إسرائيليا بطفح جلدي نتيجة تلوث لم تعلن إسرائيل عن مصدره أو سببه، أدى إلى إخلاء قاعدة “شزفيم” وتسريح 1500 جندي.

وقالت مصادر إسرائيلية، حسب شبكة “روسيا اليوم” الإخبارية: “إن الجنود المصابين يتلقون العلاج، فيما عُزل بعضهم، وتم استدعاء أطباء مختصين بالتلوث، الذي لم يعرف سببه المباشر حتى الآن”.

ويدور الحديث عن إصابة الجنود بمرض جلدي معد، ما يعني أن عدد الجنود المصابين مرشح للارتفاع.

وقالت مصادر طبية إسرائيلية إنه إذا لم ينجح الأطباء في علاج الحالات بالسرعة المطلوبة، فإن وضعهم سيزداد خطورة ترافقه أعراض مثل ارتفاع الحرارة وتضخم الغدد اللمفاوية.

وأعرب جيش الاحتلال الإسرائيلي عن خشيته من تطور التلوث إلى تلوث يعرف باسم “الحصف” وهو داء جلدي يصيب الأطفال وهو مرض جلدي شائع ينتج عن إصابة جرثومية.

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