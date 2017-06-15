أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم إجازة عيد الفطر إلى يوم 20 رمضان الموافق اليوم الخميس، بدلا من يوم الثلاثاء القادم كما كان مقررا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”: “إن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه بتقديم الإجازة لجميع موظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين “حرصا على التيسير على أبنائه وبناته المواطنين”.

وسيقضي سكان المملكة بعد تقديم العطلة، واحدة من أطول الإجازات التي يحصلون عليها في عيد الفطر، لتبلغ نحو أسبوعين.

وقالت الوكالة في بيان: “حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على التيسير على أبنائه وبناته المواطنين، فقد وجه بأن يكون يوما الأحد والاثنين 23 و24 رمضان 1438هـ إجازة لجميع موظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين، لتكون بداية الإجازة اعتبارا من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 20 رمضان، حسب تقويم أم القرى”.