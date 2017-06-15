أكد الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون من الرباط حيث كان يوجد أمس والتقى بالعاهل المغربى محمد السادس، أنه بخصوص الاحتجاجات فى منطقة الريف التى تأججت الأيام الماضية، فإن الملك حريص على تهدئة الأوضاع بشكل جدى.

ووفقا لقناة “فرانس 24”، أنه خلال زيارة ماكرون للمغرب، وشدد الرئيس الفرنسى على الطبيعة “الاستثنائية” للعلاقات بين البلدين، وتطرق إلى مسألة الاحتجاجات فى منطقة الريف بشمال المغرب قائلا: “إنه لا يتدخل فى الشأن الداخلى للمملكة لكن العاهل المغربى يشاطره الرأى بأن التظاهر حق دستورى، وتابع ماكرون أن ملك المغرب أبلغه رغبته فى تهدئة الأوضاع”.

ووصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء إلى المغرب لعقد أول لقاء مع العاهل المغربى الملك محمد السادس، فى زيارة “صداقة وعمل” مخصصة لبحث التعاون بين البلدين لا سيما فى مجال مكافحة الإرهاب وأزمة الخليج.

ووصل ماكرون الذى ترافقه زوجته بريجيت إلى الرباط مساء أمس، حيث كان العاهل المغربى فى استقباله ترافقه زوجته لالا سلمى وابنه الأمير حسن، وكان هذا هو اللقاء الأول بين ماكرون والعاهل المغربى منذ انتخاب الرئيس الفرنسى فى منتصف مايو الماضى.