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تامر عبد المنعم لخالد يوسف: "متتكلمش عن الاشتراكية وأنت عايش في الفورسيزون"
الفنان تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم لخالد يوسف: "متتكلمش عن الاشتراكية وأنت عايش في الفورسيزون"

2017-06-15 10:20:17
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هاجم الفنان تامر عبد المنعم، المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب بسبب حديثه عن الاشتراكية، قائلا: “متقولش اشتراكية وأنت رأسمالي عايش في الفورسيزون ومتجوز واحدة سعودية غنية”.

وقال “عبد المنعم”، خلال حواره ببرنامج “شيخ الحارة” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، اليوم الأربعاء، إن من ينادي بالاشتراكية يجب أن يعيش حياتها، مضيفًا: “راكب عربية bmw فضي بالنهار، وكحلي بالليل”.

ونفى ما يتردد حول أنه دخل الوسط الإعلامي بالوساطة، قائلًا: “مين هيتوسط ليا، أنا معرفش حد، ومعرفش الرئيس”.

وأضاف :”أنا اترفدت من قناة دريم في 2002، وأبويا مدخلش ليا.. ولا ساعدني بحاجة”، لافتًا إلى أن والده في هذه الفترة كان مقربًا من السلطة.



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