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داعية إسلامي: الله خاطب الإنسان دون تمييز.. وأتعامل مع اخي المسيحي بحب
الشيخ هانى شمس الدين عضو لجنة الخطاب الديني ببيت العائلة المصرية
الشيخ هانى شمس الدين عضو لجنة الخطاب الديني ببيت العائلة المصرية

داعية إسلامي: الله خاطب الإنسان دون تمييز.. وأتعامل مع اخي المسيحي بحب

2017-06-15 10:43:53
محيط - خالد الريس

أكد الشيخ هانى شمس الدين عضو لجنة الخطاب الديني ببيت العائلة المصرية، أن شهر رمضان يعتبر فرصة عظيمة لكل إنسان لينجو بنفسه من شوائب الدنيا والنفس البشرية.
وشدد شمس الدين من خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الخميس، على ضرورة أن يبذل المرء قصارى جهده في إظهار إخلاقه الطيبة خلال شهر رمضان حتى ينظر الله إلى عبده وهو يتسم بهذه الأخلاق الطيبة، وقال: “أنا كعضو في بيت العائلة المصرية لا غضاضة بيني وبين أخي المسيحي، فنحن نتعامل مع بعضنا البعض بكل حب واخلاص”.
وأعلن أن الله عندما خاطب الناس في القرآن قال “يا أيها الناس” لأنه يخاطب الإنسان بدون تمييز، مشيرا إلى أنه يجب المشاركة بالأعمال الخيرية من أجل الإنسانية وليست ديانات من تخدمهم الأعمال الخيرية.

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