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مقتل وإصابة 6 في إطلاق نار على سيارة ملاكي بقنا
مديرية امن قنا

مقتل وإصابة 6 في إطلاق نار على سيارة ملاكي بقنا

2017-06-15 10:09:00
متابعات

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخرين بطلقات نارية في الساعات الأولى من صباح الخميس، إثر قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية عليهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي بقرية الحجبرات التابعة لمركز قنا.
تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا بالواقعة، وكشفت التحريات أنه أثناء استقلال مجموعة من الأشخاص سيارة ملاكي عند قرية الحجيرات فوجئوا بقيام مسلحين بإطلاق النيران عليهم من أسلحتهم النارية مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، هم عبالحميد عبدالرحيم جاد، 33 سنة، وحليمة طايع محمود، 40 سنة، وآيات جاد عبدالرحيم 37 سنة، ومورزه حلمي، 25 سنة، وإصابة كلا من علاء عبدالخير أحمد، 45 سنة بطلق ناري بالكتف الأيمن، وسوما جاد عبدالرحيم 40 سنة بطلق نارى بالفخذ الأيمن، شقيقة المجنى عليها الثالثة.

تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى قنا العام، والمصابين لقسم الطوارئ لتلقى العلاج.

وتكثف الشرطة من جهودها لكشف ملايسات الواقعة، وتحديد هوية المتهمين لضبطهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وتحرير محضر بالواقعة لحين إحالته للنيابة العامة.

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