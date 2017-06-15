أعلنت شركة فيس بوك أنها ستسمح لمستخدميها فى الولايات المتحدة بجمع الأموال أو التبرع بها من خلال خاصية “التحقق من السلامة”، لتيسير حصول الناس فى مناطق الكوارث الطبيعية أو الهجمات على المساعدة.

وتسمح خاصية “التحقق من السلامة”، التى أطلقتها فيس بوك عام 2014 بأن يبلغ المستخدمون أصدقاءهم بأنهم فى أمان. واستخدمت الخاصية للمرة الأولى العام الماضى فى الولايات المتحدة عندما قتل مسلح 49 شخصاً بملهى ليلى بأورلاندو فى ولاية فلوريدا.

وقالت فيس بوك، أمس الأربعاء، إن أداة جمع الأموال سيتم تفعيلها فى غضون الأسابيع المقبلة بالولايات المتحدة.

وكانت فيس بوك، التى يبلغ عدد مستخدميها نحو 1.94 مليار شخص، فعلت خاصية “التحقق من السلامة”، أمس الأربعاء، بعد حريق مبنى سكنى فى لندن أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل.

كما فعلت هذه الخاصية هذا الشهر بعد وقوع هجمات جسر لندن.