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بعد 8 أيام من مغادرته..سفير قطر يصل القاهرة بهذه الصفة
سفير قطر بمصر سيف بن مقدم البوعينين

بعد 8 أيام من مغادرته..سفير قطر يصل القاهرة بهذه الصفة

2017-06-15 10:08:01
متابعات

وصل إلى القاهرة اليوم الخميس، سيف بن مقدم البوعينين، سفير قطر المنتهى عمله سفيرًا لدى مصر قادمًا من الدوحة عن طريق الكويت؛ لممارسة مهام عمله مندوبًا لقطر لدى جامعة الدول العربية بعد 8 أيام من مغادرته.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن السفير القطرى أنهى إجراءات وصوله على رحلة الخطوط الكويتية رقم 1543 والقادمة من الكويت، حيث توقف فيها ترانزيت قادمًا من بلاده وانتظر بصالة كبار الزوار؛ لحين إنهاء إجراءات وصوله طبقًا لبروتوكول دخول مندوبى الدول العربية لدى جامعة الدول العربية.

وكان السفير القطرى قد غادر مصر الأربعاء الموافق 6 يونيو، متوجهًا إلى تركيا فى طريق عودته إلى بلاده؛ تنفيذا لتعليمات وزارة الخارجية المصرية التى استدعته الإثنين الموافق 5 يونيو الحالى، وسلمته مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده سفيرًا لدى جمهورية مصر العربية، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد تنفيذًا لقرار قطع العلاقات مع قطر.

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