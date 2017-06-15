واشنطن بوست: التحقيق مع ترامب في احتمال عرقلة سير العدالة

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” نقلاً عن مسئولين لم تذكر أسماءهم، أن المستشار الخاص روبرت مولر يحقق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في احتمال عرقلة سير العدالة.

ويجري مولر تحقيقًا في مزاعم عن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 واحتمال حدوث تواطؤ من جانب حملة ترامب الانتخابية.

وقال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق أمام الكونجرس الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن ترامب أقاله لتعطيل تحقيق المكتب في مسألة التدخل الروسي.