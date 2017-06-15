قدم النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى علي زيارته لكمين شرطة.

وقال النائب في بيان له اليوم من المنطقي أن يقوم مدير المباحث بزيارة مفاجئة لكمين شرطة في أحد أيام شهر رمضان المبارك أو ربما مدير الأمن أو حتى وزير الداخلية .. ولكن أن يقدم على ذلك رئيس الجمهورية في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد ضاربآ بأمنه الشخصي عرض الحائط فهذا أمر مختلف.

واضاف نحن أمام رئيس مختلف لم تقتصر الزيارة علي إيصال معني أمني أو سياسي فقط بل تجاوز كل هذا بكثير ووصل بنا إلى تجربة إنسانية راقية لا تصدر إلا من رئيس دولة يحمل في طيات شخصيته ملامح إنسان محترم جدير بإدارة دولة في حجم مصر.

واشار الي ان الرئيس تحدث مع مجندي وأفراد وضباط الكمين بكل الحب والإحترام مؤازرا إياهم فيما يبذلونه من جهد في خدمة الوطن مما يعطي رجال الشرطة جميعآ دفعة قوية وروحا عالية لبذل المزيد من الجهد لرفعة وحماية مصرنا الحبيبة وهم كانوا في أمس الحاجة إلى ذلك..