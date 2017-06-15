اكد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، أن الوزارة تمتلك من الخبرات والكفاءات التكنولوجية والبشرية التى تؤهلها لتنفيذ العديد من المشروعات القومية بالتعاون مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة سواء من القطاع الحكومي او الخاص.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للانتاج الحربي وبين شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية “بتروجيت”، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ويهدف البروتوكول الي تعاون الطرفين في عدد من مجالات الاهتمام المشترك منها شق الطرق واقامة صناعات مشتركة وتوفير المتفجرات وتقديم الاستشارات بكافة انواعها واعداد التصميمات الهندسية والتعاون في مجالات البحوث والتدريب الامر الذى يعظم من فرص كل منهما في تنفيذ المشروعات والاعمال والخدمات التى تقع في مجال اعمال وخبرات كل طرف منها وكذلك الاستفادة من المنتجات المحلية الامر الذي يعود بالنفع علي تحسين الاقتصاد القومي المصري .

واضاف العصار ان الوزارة تستغل فائض الطاقة الانتاجية لديها من أجل المساهمة في دعم الصناعة الوطنية وخدمة الاقتصاد الوطني الامر الذى يعود بالنفع علي المواطن المصري .

من جانبه، أكد الملا أن وزارة البترول تعمل في عدة مجالات وأنشطة وأن وزارة الانتاج الحربي لديها امكانيات وقدرات تصنيعية ضخمة وتلتزم بتنفيذ المشروعات بأفضل جودة وفي الفترة الزمنية المتفق عليها ، الامر الذى سيعود بالنفع علي كافة الاطراف وينعكس بدوره علي تحسين الاقتصاد وتطوير الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي .