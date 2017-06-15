وزير المالية يلقي غدا الكلمة الافتتاحية في الاجتماع السنوى للبنك الآسيوي2017-06-15 09:33:37
يشارك عمرو الجارحى وزير المالية في الاجتماع السنوى للبنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، والذي يعقد غدا الجمعة، في مدينة جيجو في كوريا الجنوبية ويستمر حتى 17 يونيو الجاري.
وقد تم دعوة وزير المالية عمرو الجارحى لإلقاء الكلمة الافتتاحية في الجلسة الرئيسية كمحافظ مصر في البنك وممثل عن الدول غير الآسيوية وغير الأوروبية الأعضاء بالبنك.
ويؤكد الجارحى في كلمته على دعم مصر لإستراتيجية وأهداف البنك والتي يأتى على رأسها تعزيز سبل التشابك والتكامل المالى بين الدول الأعضاء والمؤسسات الدولية لسد فجوة الاستثمار في البنية التحتية، وكذلك سيتم التطرق إلى الدور الفعال الذي يلعبه البنك منذ تأسيسه في 2016 والمنعكس في سرعة تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية، لما لها من أثر مباشر على رفع مستوى الإنتاجية في المنطقة.
كما يجتمع مجلس المحافظين بالبنك لمناقشة أهم الموضوعات والتوجه الإستراتيجي للبنك والموافقة على الخطط والسياسات المقترحة من قبل البنك والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة التنفيذى.
كما يشارك أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية باعتباره مديرا تنفيذيا لمجموعة الدول غير الآسيوية والأوروبية الأعضاء بالبنك الاسيوى في الاجتماع الربع سنوى لمجلس الإدارة التنفيذى للبنك، والذي بدأ أمس الأربعاء، ويستمر لمدة يومين للتحضير للاجتماعات السنوية لمجلس المحافظين والمقرر انعقاده غدا.
ومن المقرر أن يعقد وزير المالية عددا من الاجتماعات الثنائية على هامش الاجتماع السنوى لعرض آخر تطورات الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية وسبل تعزيز التعاون مع شركائنا الدوليين، كما يعقد “الجارحي” أيضا اجتماعا مع وزير مالية كوريا الجنوبية وكذلك مع نائب رئيس البنك الآسيوى بهدف مناقشة سبل تدعيم التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.
يذكر أن مصر تعد من الدول المؤسسة لهذا الكيان الدولى المهم، والذي تم تأسيسه في 2016 ويضم حاليا نحو 77 دولة، وتقوم مصر حاليا بإدارة المقعد في مجلس الإدارة التنفيذى للبنك الذي يمثل الدول غير الآسيوية وغير الأوروبية الأعضاء بالبنك.
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