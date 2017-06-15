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اليوم.. وزير الخارجية يلتقي المجلس الاستشاري لحملة اليونسكو
سامح شكري‎

اليوم.. وزير الخارجية يلتقي المجلس الاستشاري لحملة اليونسكو

2017-06-15 09:17:32
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يعقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، اجتماعًا مع المجلس الاستشاري لحملة اليونسكو، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وعقد المجلس الاستشاري لدعم ترشيح مشيرة خطاب مديرًا عامًا لليونسكو اجتماعه الأول مطلع سبتمبر الماضي برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، وهو المجلس الذي أعلن سامح شكري وزير الخارجية عن تشكيله بمناسبة الإعلان الرسمي عن ترشيح مشيرة خطاب في 19 يوليو الماضي.

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