أعلنت وزارة الدفاع الماليزية اختفاء طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الماليزي.

وأوضحت وزارة الدفاع الماليزية - حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم /الخميس/ - أن الطائرة أقلعت من قاعدة جوية في مدينة كوانتان، واختفت بعد مرور 30 دقيقة من شاشة الرادار في المنطقة الحدودية بين ولايتي باهانج، وترينجانو.

وأضافت الوزارة أن السلطات بدأت عملية البحث عن الطائرة المفقودة.

