أعرب السفير البحريني في لندن فواز بن محمد آل خليفة عن قلقه من ارتباط قطر بالجماعات الليبية الإرهابية، وبالتالي علاقتها بالمسؤول عن تفجيرات مانشستر الأخيرة، التي راح ضحيتها 22 شخصا ، كما أعرب عن استيائه بعدما ربطت تقارير الانتحاري المسؤول عن تفجيرات مانشستر، سلمان العبيدي، بجماعات ليبية إرهابية مدعومة من الدوحة.

وقال آل خليفة - في تصريح نقلته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم /الخميس/ ” إن هناك قلقا متزايدا في البحرين من علاقات تربط المجموعات الإرهابية المتطرفة المدعومة من قطر، والجماعات الإرهابية التي ترتكب الفظائع مثل تلك التي شهدتها بريطانيا مؤخرا”.

وأضاف إن “قطر تزعزع الاستقرار في بلدي أيضا، بدعمها لجماعات إرهابية مثل سرايا الأشتر، التي نفذت تفجيرات واغتيالات استهدفت مسؤولين أمنيين في البحرين”.

أكد السفير أن دعم قطر لجماعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة في ليبيا وسوريا زاد الموقف سوءا في البلدين، وأدى إلى فوضى كبيرة ساهمت في زيادة حدة أزمة اللاجئين التي يشهدها العالم الآن.

وأضاف فواز بن محمد آل خليفة ” إن الخطوات التي اتخذتها البحرين بجانب المملكة السعودية والإمارات ومصر ودول أخرى، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، تمثل إنذارا جديا لقطر”.

