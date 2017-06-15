قتل 18 شخصا على الأقل فى هجوم انتحارى بسيارة مفخخة، استهدف مطعما فى العاصمة الصومالية مقديشو، كما أعلنت الشرطة.

وقال المسئول فى الشرطة على محمد إن “الانتحارى فجر سيارة مليئة بالمتفجرات فى المبنى”، مشيرا إلى أن الهدف كان مطعم “بوش تريتس، وبحسب مسئول أمنى آخر هو أبوكار محمد فان الهجوم أوقع “18 قتيلا وهناك العديد من الجرحى، وأضاف أن قوات الأمن كانت لا تزال حتى ساعة متأخرة من الليل تمشط المكان .

من جهتهم أفاد شهود عيان، أنهم سمعوا دوى إطلاق نار عقب الانفجار، وقال عباس احمد، الذى كان فى مطعم مجاور عند وقوع التفجير، إنه شاهد “جثث العديد من القتلى والجرحى”.

وتبنت الهجوم حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتى عادة ما تشن هجمات انتحارية فى العاصمة تستهدف بشكل خاص الفنادق والمطاعم، وتزيد وتيرة الهجمات خلال شهر رمضان، ووقع تفجير الاربعاء عقب الافطار فى الوقت الذى تكتظ فيه المساجد والمطاعم، و”بوش تريتس” هو مطعم جديد نسبيا فى احد الاحياء الراقية من العاصمة ويرتاده بشكل خاص الشباب والمغتربون